Coordenador de atletismo busca capacitação em Bragança Paulista

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, coordenador geral de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, foi convidado a participar de uma clínica e camping de treinamento de meio fundo e fundo em Bragança Paulista (SP). O convite foi feito pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e aceito pelo experiente professor apucaranense.

O evento será realizado de 9 a 13 de março no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), com o professor Clodoaldo Lopes do Carmo, que é técnico de Altobeli dos Santos Silva, campeão da Prova Pedestre 28 de Janeiro em 2017 e 2019, e de Ederson Vilela Pereira, campeão pan-americano na prova de 10 KM.

“Recebi com muita alegria este convite. Isso mostra o bom trabalho que estamos realizando a frente do atletismo de Apucarana, graças à gestão Beto Preto e do prefeito Junior da Femac”, citou Grillo.

Nas três últimas provas realizadas a equipe das categorias menores de Apucarana, treinada por Grillo, foi campeã geral na São Silvestrinha, Vinteotinha e Quinzinha.

Jossuela Pinheiro, secretária municipal de Esportes de Apucarana, disse que é muito merecido esse convite feito ao Grillo. “O Grillo é um ótimo profissional, trabalhador e tem revelado bons talentos no atletismo em nosso município. É justo terem convidado ele para esta clínica em Bragança Paulista”, destacou Jossuela.