Equipe Pé Vermelho de Apucarana convida para treino no domingo

A equipe Pé Vermelho de Apucarana convida todas as pessoas que gostam de caminhar ou correr, para participar de um treino, no domingo (1º), no entorno do Lago Jaboti.

A concentração acontece às 7h30 em frente do Jaboticão e o treino será às 8h.

Segundo o João Dias, um dos fundadores e integrantes do grupo, a equipe se prepara para a corrida e caminhada da Unimed, que acontece no dia 4 de abril.

"Já estamos nos preparando, como a corrida e caminhada acontece no Jaboti, já vamos treinar lá no domingo, mais de 100 atletas do pé vermelho devem participar do treino," comenta João.

Conforme João, pessoas que não são integrantes do grupo, podem participar do treino. "Queremos convidar todas as pessoas que gostam de uma atividade física, e aquelas pessoas que querem começar a treinar. Vamos todos participar, é muito bom correr, caminhar. Vamos estar por lá, para ajudar e incentivar," finaliza João.