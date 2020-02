Inscrições para o concurso da prefeitura de Apucarana encerram nesta sexta

As inscrições para o concurso público 001/2020 para a contratação de professores e assistentes infantis da prefeitura de Apucarana encerram nesta sexta-feira (28).

As inscrições foram abertas no dia 31 de janeiro e o valor para ambos os cargos é de R$ 70.

As inscrições para o concurso devem ser feitas pela internet, no endereço www.fauel.org.br e, após o preenchimento da ficha de inscrição online, será gerado o boleto bancário para pagamento da taxa. A prova objetiva e de redação estão previstas para ocorrer no dia 29 de março.



A Comissão Especial de Concurso divulgou detalhes do concurso. Estão sendo ofertadas 12 vagas para o cargo de professor, das quais uma é para candidatos com deficiência e duas para afrodescendentes. Já para o cargo de assistente infantil, o concurso é destinado para compor o Cadastro de Reserva (CR).A remuneração prevista para o cargo de professor é de R$ 1.463,33 para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. Já para o cargo de assistente infantil, a remuneração é de R$ 2.414,46 para 40 horas semanais. Os requisitos exigidos para ambos os cargos são Ensino Médio completo na modalidade Normal (Magistério ou Ensino Superior em Pedagogia, com habilitação em Magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental ou o Curso Normal Superior).O certame é organizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL) e a seleção dos candidatos inscritos vai ocorrer em quatro etapas, abrangendo a aplicação de prova escrita de múltipla escolha e de redação, prova de títulos e, por último, perícias médicas e procedimentos admissionais.