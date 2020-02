Obras da “Cristiano Kussmaul” abrem novas fronteiras de desenvolvimento

Projetada para atender aos moradores da região e garantir ligação mais rápida e segura ao Contorno Sul de Apucarana, as obras de reconstrução de um trecho de 2,3 quilômetros da Rua Cristiano Kussmaul foram vistoriadas na quinta-feira (27) pelo prefeito Júnior da Femac. Acompanhado de secretários municipais, Júnior destacou a importância da obra para a cidade. “A remodelação desta rua é mais uma obra estruturante viabilizada pela gestão Beto Preto e que estou dando continuidade, que abre novas fronteiras e certamente induzirá um maior desenvolvimento para toda esta importante região da cidade”, pontuou o prefeito.

Executada pela Tapalam Construções e Empreendimentos, vencedora da licitação, a melhoria vai absorver investimento na ordem de R$3.063.544,14, sendo R$2.443.079,06 via Banco Fomento Paraná e R$1.081.510,87 de contrapartida municipal. As melhorias envolvem drenagem pluvial, alargamento da via com implantação de meio-fio, calçadas com acessibilidade, pavimentação asfáltica em área de 21,5 mil m² e sinalização de trânsito. “A nova pista de rolamento terá 10 metros de largura, com asfalto próprio para tráfego pesado, fazendo a ligação da cidade com o Contorno Sul e criando uma moderna entrada para a cidade”, detalhou Júnior da Femac.

A execução da obra, afirma o prefeito, simboliza o momento de união que Apucarana vivencia. “Esta via foi feita na década de 90 sem o devido planejamento, em uma época onde não se pensava no futuro. Aplicaram apenas um antipó, a água da chuva não tinha para onde escorrer, por isso o pavimento não agüentava e exigia manutenção constante. Hoje, contudo, a prefeitura é administrada por um time que ama e trabalha pelo melhor para Apucarana”, pontuou, salientando outros investimentos públicos viabilizados na região – construção de escola e unidade básica de saúde. “O posto já está em funcionamento e a escola muito em breve estará atendendo centenas de alunos. Com isto, a iniciativa privada vem junto e novos loteamentos residenciais estarão sendo liberados daqui para a frente, sem contar com novos empreendimentos comerciais e industriais”, observou o prefeito, lembrando que a região cresceu muito nos últimos anos e hoje já conta com comércio e indústrias consolidadas, igrejas e milhares de moradores.

Júnior pontou ainda a força política de Apucarana. “Este projeto foi planejado pelo ex-prefeito e atual secretário de Estado da Saúde, Dr. Beto Preto, pelo secretário de Obras Herivelto Moreno e por mim, ainda enquanto vice-prefeito, e contou desde o início com a participação do Governador Ratinho Júnior, enquanto ele era secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano. Do protocolo junto ao Governo do Paraná até a liberação dos recursos foram quatro anos e, quando assumiu o governo, uma das primeiras iniciativas do Ratinho Júnior, com intermediação do Beto Preto, foi liberar os recursos e vir pessoalmente a Apucarana liberar a obra. Por esta atenção por Apucarana, somos muito gratos ao governador”, lembrou Júnior da Femac.

As melhorias para o trecho também contemplam um sistema de iluminação pública mais potente e eficiente, contribuindo para a expansão e desenvolvimento da atividade imobiliária e industrial. “Como o prefeito afirmou, é uma obra fantástica que vai alavancar o desenvolvimento desta região Sul. Temos aqui próximo o Parque Industrial Galan, que estamos também reestruturando. Esta nova pista vai atender às necessidades de todos os empresários, ao contrário da antiga, que era muito estreita e de pavimento muito ruim”, disse Edison Estrope, secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego.

Nascido na região, o pioneiro Satio Kayukawa revelou que a remodelação da Rua Cristiano Kussmaul é um sonho de 60 anos. “Toda esta região foi colonizada especialmente por japoneses e ucranianos, que já acreditavam no potencial deste lado da cidade. Hoje, graças à gestão Beto Preto e Júnior da Femac e ao Governador Ratinho Júnior, estamos recebendo este presente tão esperado”, disse Kayukawa.

O secretário Municipal de Obras, Herivelto Moreno, relata que o projeto de modernização da rua prevê ainda a construção de uma outra faixa de tráfego, passando a ser uma avenida duplicada. “Esta segunda faixa será de responsabilidade das loteadoras”, relatou Moreno. Iniciados no final do ano passado, os trabalhos estão última etapa e devem ser concluídos em até 60 dias. A agenda de vistoria também foi acompanhada pelo vereador Lucas Leugi.