Lista de falecimentos de Apucarana e região nesta sexta-feira (28)

Apucarana:



Valdinei Inácio de Souza, 49 anos. Sepultamento nesta sexta-feira, as 15h no cemitério do Pirapó.



Vladimir Fortunato, 51 anos. Sepultamento nesta sexta-feira, as 14h no cemitério Cristo Rei.



Rubens Nicodemo Ramos, 68 anos. Sepultamento nesta sexta-feira, as 16h no cemitério Portal do Céu.



Faxinal:



Gregoria Romero Fortunato, 87 anos. Sepultamento nesta sexta-feira, as 17h no cemitério de Faxinal.



Arapongas:

José Natalino Manoel da Silva, 72 anos. Sepultamento nesta sexta-feira, as 10h no cemitério municipal.