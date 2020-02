Final de semana deve ser de tempo estável em Apucarana e região

Nesta sexta-feira (28) a massa de ar mais estável se posiciona na altura do Sul do País. Este sistema de alta pressão, tem centro mais intenso na altura de Santa Catarina, caracterizado por um ar menos úmido e menos aquecido. No Paraná, a estabilidade atmosférica segue presente com o sol predominando. O amanhecer ainda será de temperaturas baixas entre o centro-sul, sul e Região Metropolitana de Curitiba, se elevado um pouco mais no período da tarde.

Ao amanhecer Apucarana registrou 14ºC, a temperatura deve chegar aos 26ºC, durante a tarde.

Sábado

No sábado (29) massa de ar mais seco ainda contribui para que na maioria das regiões do Paraná, o tempo se mantenha estável. Contudo, em parte do leste paranaense a nebulosidade fica mais variável com possibilidade de alguma chuva rápida à tarde. As temperaturas já se elevam um pouco, começa a esquentar um pouco mais à tarde.