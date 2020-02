Depois de importunar mulher, homem é preso com munições no Jardim Marissol

Um homem de 45 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (28), no Jardim Marissol, em Apucarana. Ele estava ameaçando uma mulher e portava munições de arma de fogo de forma irregular.

A polícia militar (PM) foi acionada por uma mulher de 31 anos que estava em casa com duas filhas menores, quando o suspeito parou em frente a sua residência e passou a perturbá-la com xingamentos.



Ela relatou à equipe que desde o ano passado, quando levou uma máquina de lavar para consertar na oficina deste homem, no Jardim Trabalhista, ele passou a assediá-la e ameaça-la através de mensagens no celular e visitas constantes em sua casa, sem seu consentimento, e nesta noite ela decidiu acionar a polícia.

Com as informações repassadas pela vítima, os policiais seguiram até o suposto endereço do suspeito e o encontraram em frente à residência. Ele recebeu voz de abordagem e tentou se esquivar entrando na casa, mas foi acompanhado pelos PMs. No interior da residência, a polícia encontrou 1 munição calibre 32 e 2 munições calibre 38, além de diversos objetos que o suspeito não soube precisar a origem, como celulares, aparelho de TV, compressor de ar, entre outros.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade.