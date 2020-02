A Casa do Dodô está com uma promoção de empadão para arrecadar verbas para cobrir as despesas do local. A entrega do empadão será dia 7 de março, das 10 às 18 horas, na Padaria Adriane, em Apucarana.

A Casa do Dodô é a segunda Casa Lar do Paraná, construída em Apucarana para dar abrigo específico a adolescentes, a partir dos 18 anos, desabrigados e com deficiência, sem perspectiva de moradia.

Mais informações pelo telefone: (43) 3422-9728.