Apucarana investe R$ 114 mil em cursos de capacitação na indústria; veja quais são os cursos

A Prefeitura de Apucarana comprou 18 cursos junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O investimento é de R$ 114.080,00 e visa a qualificação profissional de trabalhadores do setor industrial. Ao todo, estão sendo ofertadas gratuitamente 356 vagas para a população.

O anúncio foi feito pelo prefeito Junior da Femac, em ato realizado no gabinete municipal e que contou com a presença do vereador Marcos da Vila Reis e do secretário municipal de Indústria e Comércio, Edison Estrope.

As inscrições estarão abertas a partir de quarta-feira (04/03) e deverão ser feitas no Centro de Qualificação Total, localizado na Rua Ouro Verde, no 300, no Jardim América, no período das 8 às 17 horas. As aulas de todos os cursos, no entanto, serão ministradas na unidade do Senai de Apucarana.

O prefeito Junior da Femac lembra que essa é mais uma iniciativa na área de qualificação profissional. “É uma ação constante, que iniciou na gestão Beto Preto com o Pronatec e que estamos dando continuidade. Até o momento, com as diversas parcerias com as entidades formadores, já capacitamos mais de 15 mil trabalhadores”, reitera Junior da Femac.

O prefeito lembra que a compra de cursos é uma prática constante da administração e que, no final do ano passado, o Município já havia adquirido um lote de 14 cursos do Senac. “As aulas desses cursos, que atendem os trabalhadores do comércio, já estão em andamento. Agora, estamos atendendo também os trabalhadores do setor industrial”, reforça.

Junior da Femac salienta que os cursos foram definidos após diálogo com o sindicato que representa os trabalhadores industriais e com a Associação, Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia). “Muitos dos cursos são inéditos e foram definidos de acordo com as necessidades das indústrias, visando aumentar a empregabilidade”, ressalta.



Entre os cursos ofertados estão dos de inspeção de qualidade de roupas, mecânica automotiva básica para frentistas, instalação de painel solar, operação de calandra, operação de guindaste, operação de torno computadorizado e eletricidade industrial, entre outros.

O secretário de Indústria, Comércio e do Emprego, Edison Estrope, reitera que os cursos são gratuitos. “O Município está investindo R$ 114 mil, mas está ofertando as vagas gratuitamente para a população. A maioria dos cursos, se fosse feito no setor privado, teria custos elevados e muitas vezes longe do alcance dos trabalhadores”, pondera Estrope.

A carga horária dos cursos varia de 16 a 80 horas. Todas as aulas serão ministradas na unidade do Senai de Apucarana. “Cada curso tem as suas especificidades, por isso os pré-requisitos variam também”, observa Estrope, solicitando para que os interessados verifiquem todos os requisitos que serão disponibilizados no site da Prefeitura.







QUADRO COMPLETO DE CURSOS E VAGAS

- Manutenção Mecânica Industrial: 20 vagas

- Solda (aperfeiçoamento): 20 vagas

- Instalação de Painel Solar: 20 vagas

- Gestão de Suprimentos e Distribuição: 40 vagas

- Eletricidade Industrial (aperfeiçoamento): 20 vagas

- Hidráulica (aperfeiçoamento): 20 vagas

- Manutenção de Máquina de Costura Industrial: 20 vagas

- Operação de Torno Computadorizado: 16 vagas

- Eletrônica Aplicada: 20 vagas

- Mecânica Automotiva Básica para Frentistas: 20 vagas

- Inspeção de Qualidade de Roupas: 20 vagas

- Noções de Mecânica de Motocicletas: 20 vagas

- Operação de Empilhadeira de Pequeno Porte: 16 vagas

- Operação de Retroescavadeira: 16 vagas

- Operação de Pá Carregadeira: 16 vagas

- Operação de Guindauto: 16 vagas

- Operador de Calandra: 16 vagas

- Mecânica Básica de Veículos Pesados: 20 vagas