Prefeitura instala novos semáforos em cruzamentos de Apucarana

Novos semáforos estão sendo instalados nesta quinta-feira (27), em pelo menos dois cruzamentos de Apucarana. Um equipamento está sendo colocado no cruzamento da Rua Oswaldo Cruz com a Rua Ítalo Ado Fontanini com apoio dos agentes de trânsito que fazem o controle do tráfego de veículos no trecho. As equipes estão fixando os postes que sustentarão os semáforos.

Em seguida, será instalado outro equipamento no cruzamento da Avenida Minas Gerais com a Rua Esmeralda e um semáforo para pedestres. O objetivo é reduzir o número de acidentes registrado no local.