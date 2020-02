Câmara de Apucarana entrega Moção de Aplausos a policiais militares

Durante a Sessão Ordinária desta quarta-feira (26/02), Policiais Militares pertencentes à equipe da Rotam de Apucarana foram homenageados pela Câmara Municipal. De autoria do vereador José Airton Deco de Araújo (PL), eles receberam Moção de Aplausos, aprovada por unanimidade dos vereadores e vereadora. A solenidade foi acompanhada pelo Subcomandante do 10º BPM, Marcos José Fácio, Major Vilson Laurentino da Silva, policiais da Rotam e do 10º BPM, além de convidados e imprensa.



A honraria foi concedida ao sargento Almir Antônio de Freitas e aos soldados Leandro Geraldo da Silva e João Gualberto Caetano Filho que, em novembro do ano passado, ajudaram a salvar Aline Cristina Teodorico, que sofreu diversas convulsões e, até, uma parada cardíaca.



Aline, que acompanhou na Câmara Municipal de Apucarana, ao lado do esposo e do seu bebê, a entrega da honraria, foi socorrida pelos policiais que faziam patrulhamento no Jardim Shangri-lá.

No dia do atendimento, em 6 de novembro de 2019, ela estava com o bebê no colo quando começou a passar mal. O marido parou o carro, pegou o bebê, e por sorte, a viatura da PM apareceu e ele pediu por ajuda. A pressão estava muito alta, ela teve convulsões e ficou desacordada, mas lembra dos PM’s falando com ela até a chegada do Siate. Aline, na época, contou que sofre com problemas no coração e que faz uso de medicamentos. Depois do susto e de alguns dias internada, comemorou a ajuda recebida. “Fiquei desacordada por um tempo, mas me lembro dos policiais me pedirem calma, que iria ficar tudo bem. Lembro também que um deles tinha um terço no braço”, revelou.

Em nome da equipe Sargento Almir agradeceu a Moção. “Agradecemos a Câmara de Vereadores por terem reconhecido o nosso trabalho. Agradeço em nome da Rotam especificamente e dos policiais que estavam comigo, agradeço em nome do Comando do 10º BPM. Estamos recebendo uma justa homenagem, pelos fatos que ocorreram. Isso é um preceito que existe na Polícia Militar do Paraná que é preservar vidas. O que aconteceu não é um fato rotineiro, principalmente da Rotam. A nossa finalidade é sempre abordar, efetuar prisões e tudo mais, mas nesse dia nos deparamos com uma situação atípica, que foi um salvamento”, revelou Almir, ao agradecer a presença da Aline e sua família.

Ele agradeceu ainda a ação dos bombeiros, através do atendimento feito pelo Siate. “Agradeço especialmente a Deus, ao nosso Comando, aos Oficiais, aos companheiros Praças. Inclusive hoje temos a presença de alguns companheiros que estão na reserva, mas que eu só tenho a agradecer pelo trabalho que já fizemos juntos. Hoje a Aline está bem, está salva, graças a Deus e a uma situação encaminhada por ele”, completou o Sargento.



O vereador Deco, autor da Moção, enalteceu o trabalho da Rotam e dos policiais e ressaltou que é uma homenagem mais que merecida. “Esta Moção entregamos ao Sargento Almir e aos soldados Leandro e João Gualberto, servidores estaduais que entregam suas vidas, diariamente, a serviço da comunidade. Ser policial é uma vocação e todos têm uma missão que foi cumprida da melhor forma. Um exemplo para todos nós. Essa vocação veio de Deus. Temos que agradecer. A Câmara de Apucarana, que representa mais de 135 mil apucaranenses, está honrada em homenageá-los”, finalizou Deco.