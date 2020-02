Câmara emite nota de pesar pelo falecimento de regente de coral de Apucarana

A Câmara Municipal de Apucarana emitiu nota lamentando o falecimento de Viviane Weber Leal, ocorrido nesta quinta-feira (27), em Apucarana, que lutava há algum tempo contra um câncer.

Viviane era coordenadora e regente do coral “Belas Mulheres Escolhidas por Deus”, que no dia 12 de fevereiro de 2020, recebeu da Câmara Municipal, a Comenda Cidade Alta de Mérito Profissional Apucaranense, por se destacar na prestação de serviços à comunidade, atendendo e acolhendo pacientes em tratamento na Unidade de Oncologia do Hospital da Providência.



O presidente do Legislativo, Luciano Molina, lamenta o ocorrido e, em nome de todos os vereadores e vereadora, expressa sua solidariedade. O velório é realizado nesta quinta (27), na Capela Mortuária Central. O culto será as 15 horas e o sepultamento será as 16 horas, no Cemitério Cristo Rei.