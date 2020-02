Polícia Civil de Apucarana cumpre mandado de prisão por homicídio qualificado

Agentes da Polícia Civil de Apucarana cumpriram nesta quinta-feira (27), um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário contra um investigado pela prática de homicídio qualificado.

O crime ocorreu no dia 22 de agosto de 2019, em via pública, na rua Jeronimo Milano, na cidade de Apucarana, tendo como vítima Daniel Henrique Sores, vulgo “Fuscão”, que já possuía diversas passagens policiais, sendo a maioria pela prática de crimes contra o patrimônio.

De acordo com as investigações, a vítima foi violentamente agredida e faleceu no local em razão das diversas lesões sofridas.

As investigações tiveram início logo após os fatos, e diante dos fatos apurados no Inquérito Policial, foi representada pela prisão do investigado.

O Poder Judiciário expediu os mandados de prisão e busca e apreensão, sendo cumpridos pelos Investigadores do Setor de Homicídio, na residência do investigado, localizado na rua Londrina, em Apucarana.

Com a prisão do investigado, será possível colher novos elementos de informação, tendo em vista que existem suspeitas de que outras pessoas teriam participado do crime.