Três pessoas ficam feridas em atropelamento na Avenida Minas Gerais

Três pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira (27), após um atropelamento na Avenida Minas Gerais em Apucarana.

De acordo com agentes de trânsito que deram suporte no local, testemunhas disseram que um casal trafegava em uma moto quando próximo ao cruzamento com a Rua Firman Neto, uma mulher teria atravessado repentinamente, fora da faixa de pedestres, sem tempo para que o condutor conseguisse desviar.

A pedestre atropelada foi atendida por socorristas do Siate do Corpo de Bombeiros e encaminhada com suspeita de fratura ao Hospital da Providência.



O casal que estava na moto também acabou caindo com o impacto, e recebeu atendimentos por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com escoriações leves.