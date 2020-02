Familiares e amigos de Thayná que morreu após acidente em Apucarana realizam manifestação 

Acontece nesta quinta-feira (27) uma manifestação em frente ao Fórum de Apucarana. Familiares e amigos de Thayná Rodrigues Pereira Nascimento, 20 anos, que morreu no Hospital da Providência em maio de 2019, após ficar ferida em acidente de trânsito no dia 30 de abril de 2019, pedem por justiça. O protesto pacífico será às 12h30.

Nesta quinta, também está marcada a audiência com o motorista que conduzia o veículo envolvido na colisão com a moto pilotada por Thayná. Segundo a mãe Cristiane Rodrigues Pereira Soares, após o acidente o condutor do carro não prestou socorro à vítima. “Queremos justiça. Já faz 9 meses que aconteceu tudo isso e ele ainda está por aí e não sofreu nenhuma penalidade”.



Entenda o caso

A estudante Thayná Rodrigues Pereira Nascimento, de 20 anos, de Apucarana, não resistiu aos ferimentos do acidente de moto ocorrido na noite do dia 30 de abril, na Rua Padre Ceverino Cerutti, na Vila São José, próximo ao Posto Matrix, em Apucarana, e morreu após complicações de saúde.