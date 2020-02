A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi chamada no começo da madrugada desta quinta-feira (27), para atender um caso de dano, em um posto de combustíveis, localizado na Avenida Minas Gerais.

O gerente do posto contou para a PM, que um cliente após abastecer, foi fazer uma manobra e acabou batendo em uma bomba de diesel, causando dano no filtro e derramando aproximadamente 300 litros do combustível.

A PM fez as devidas orientações e o motorista do carro se prontificou a arcar com o custo do dano.