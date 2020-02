Chuva deve dar trégua em Apucarana e região

Nesta quinta-feira (27) a frente fria avança para a Região Sudeste do Brasil. No Paraná, os ventos mudam de direção e predominam entre os quadrantes sul e sudeste. Um ar seco e menos aquecido avança na Região Sul do País, possibilitando um pouco mais de frio ao amanhecer na Região Metropilitana de Curitiba e o sul do Paraná. Nas demais regiões temperaturas um pouco mais agradáveis. Em parte do setor leste do estado o céu se mantém com nuvens, por conta da incursão dos ventos com umidade do mar, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 15ºC, a temperatura deve chegar aos 26ºC, existe a previsão de pancadas isoladas de chuva.

Sexta-feira

Nesta sexta-feira (28) uma massa de ar mais estável se posiciona na altura do Sul do País. Este sistema de alta pressão, tem centro mais intenso na altura de Santa Catarina, caracterizado por um ar menos úmido e menos aquecido. No Paraná, com presença de sol as temperaturas se elevam um pouco até a tarde.