Polícia Civil de Apucarana prende mulher por envolvimento em  assassinato

A Polícia Civil de Apucarana cumpriu na tarde de quarta- feira (26) um mandado de prisão preventiva contra uma mulher que teria participado de um assassinato. A vítima, Ariana da Silva Oliveira, foi morta a tiros no dia 30 de outubro de 2019, na Rua México, no Recanto Mundo Novo.

Segundo o delegado Marcus Felipe, quando o assassinato aconteceu, duas pessoas foram presas, uma mulher e um homem, em flagrante delito pela Polícia Civil de Apucarana.

Porém, conforme o delegado, foi concedida liberdade provisória a mulher mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Na ocasião a investigada deveria ter comparecido ao Creslon para a colocação do equipamento no prazo de 48 horas. Contudo, só compareceu na Unidade do Depen dez dias depois.

No dia seguinte, a investigada rompeu a tornozeleira eletrônica, descumprindo o mandado de monitoração, sendo considerada foragida da justiça, de acordo com o delegado.

O mandado de prisão foi expedido contra ela, que foi presa e levada para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.