Catedral realiza abertura da Campanha da Fraternidade nesta quarta (26) 

Ontem, durante a última missa da Quarta-feira de Cinzas, foi realizada a abertura da Campanha da Fraternidade de 2020, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana. Neste ano, o tema é “Fraternidade e vida: dom e compromisso”, e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”.

O cartaz da campanha remete à figura de irmã Dulce, que será canonizada em outubro deste ano. De acordo com padre José Roberto Rezende, cura da Catedral de Apucarana, o tema e o lema serão voltados para chamar a atenção contra atitudes de indiferença e violência em relação à vida. “A escolha foi motivada pela grande personalidade, aquela que foi o anjo da Bahia, e hoje é o anjo do Brasil, a nossa santa brasileira, irmã Dulce dos pobres”, explica.

Padre Rezende explica que a campanha é baseada em São Lucas, capítulo 10, na parábola do bom samaritano. “O bom samaritano viu aquela pessoa, sentiu a compaixão da dor do seu próximo e pediu para que cuidasse dela. A caridade da irmã Dulce é organizada. Mesmo depois de sua morte, as suas obras continuam. Toda caridade deve ser organizada”, afirma.

O padre ainda chama atenção para que as pessoas sejam mais caridosas com o próximo. “Esse zelo e esse olhar para o pobre, mas não o pobre apenas de dinheiro, o pobre espiritualmente, devem existir. Ofereça um ouvido, um ombro. Transforme a realidade de alguém através do amor e do carinho”, esclarece.