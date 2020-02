Apucarana complementa bolsa para médicos residentes

O Município, através da Autarquia de Saúde, abriu processo para a contratação de três médicos residentes em medicina de família e comunidade. Como incentivo, o prefeito Junior da Femac autorizou a complementação do valor da bolsa paga aos profissionais. O Ministério da Saúde repassa R$ 3.330,43 e esse valor será complementado com mais R$ 3.500 do Município. Com isso, o valor da bolsa passará a ser de R$ 6.830,43.

A medida foi anunciada nesta quarta-feira (26/02), após reunião com Francieli Nogueira Smanioto, superintendente do Departamento de Educação e Pesquisa em Saúde da Autarquia Municipal de Saúde, e de Odarlone Orente, coordenador da Comissão de Residência Médica.

O edital para a contratação dos médicos residentes em medicina da família e da comunidade vai ser publicado já nesta sexta-feira (28/02) no site www.apucarana.pr.gov.br/residencias. O período de inscrições vai de 2 a 6 de março, pelo mesmo site. “Esse incentivo é para que possamos preencher todas as vagas, tendo em vista que em alguns anos tivemos dificuldades para o preenchimento”, justifica Junior da Femac.

Junior da Femac afirma ainda que as residências multiprofissionais e médicas foram uma grande conquista, viabilizada na gestão Beto Preto. “Apucarana passou a ser um centro formador de profissionais na área da saúde, tanto na medicina quanto na odontologia, enfermagem, fisioterapia e psicologia”, cita o prefeito de Apucarana.

Os residentes em medicina de família e comunidade atuarão diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), junto às equipes do Programa Saúde da Família. “Essa complementação da bolsa vai atrair mais profissionais e qualificar o atendimento da população na rede do Sistema Único de Saúde”, reitera Francieli Smanioto, acrescentando que os novos residentes trabalharão sob a supervisão de Odarlone Orente, que é especialista em medicina de família e comunidade. Mais informações no site www.apucarana.pr.gov.br/residencias ou pelo telefone 3422-5888.