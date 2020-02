Um jovem de 22 anos que estaria vendendo drogas em um bar na Vila Regina em Apucarana, foi preso na final da noite de terça-feira (25).

Segundo a Polícia Militar (PM), com o rapaz que já é conhecido no meio policial, foi encontrado quatro pedras de crack, dois pinos com cocaína além de R$145, dinheiro que seria da venda de drogas.

Ele foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.