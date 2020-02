Apucarana amanhece com forte neblina; confira a previsão

Uma forte neblina marca o começo da manhã desta quarta-feira (26) em Apucarana e região. Os motoristas devem redobrar a atenção, pois a visibilidade fica comprometida.

As rodovias devem registrar um tráfego intenso de veículos, já que muitas pessoas estão retornando de viagens.

Segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná, quarta será de tempo bastante instável no Paraná. O eixo da frente fria avança pelo estado, mantendo elevada a condição de instabilidade. Chove durante boa parte do dia, com risco elevado para temporais (chuvas, descargas atmosféricas e rajadas de vento fortes). As temperaturas não se elevam muito, devido a presença de nuvens.

Ao amanhecer Apucarana registrou 17ºC, a temperatura deve chegar na casa dos 21ºC, existe a previsão de pelo menos 30 milímetros de chuva.

Quinta-feira (27)

Nesta quinta-feira a frente fria avança para a Região Sudeste do Brasil. No Paraná, os ventos mudam de direção e predominam entre os quadrantes sul e sudeste. Um ar menos úmido e menos aquecido avança na Região Sul do País, possibilitando um pouco mais de frio ao amanhecer no sul do Paraná. Nas demais regiões temperaturas um pouco mais agradáveis. Em parte do setor leste do estado o céu se mantém com mais nuvens, por conta dos ventes com umidade do mar. Alguma chuva leve ou chuvisco ocasional pode ocorrer no setor.



A temperatura deve voltar a subir e registrar 25ºC durante a tarde. Existe a possibilidade de pancadas de chuva.