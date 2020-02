Bispo Dom Carlos se encontra com Papa Francisco em Roma

O bispo diocesano de Apucarana Dom Carlos José de Oliveira esteve com o Papa Francisco nesta segunda-feira (24), em Roma.

Dom Carlos fez parte da comitiva de bispos paranaenses que foram se encontrar com o pontífice, na tradicional visita Ad Limina, que acontece a cada 5 anos.



Nesta visita que é realizada por etapas e regiões, os bispos visitam os vários dicastérios e departamentos da Igreja. A última parte da visita é justamente o encontro com o Papa.



Os bispos paranaenses estiveram por cerca de 3 horas com o Papa Francisco durante o encontro, que ressaltou a importância da missão episcopal, de ir ao encontro com os fiéis numa Igreja em saída missionária.