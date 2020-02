Engenheiro apucaranense que se acidentou no domingo, permanece internado em Londrina

O engenheiro civil apucaranense Raphael Coelho, de 41 anos, permanece internado em estado grave no Hospital do Coração (HC), em Londrina, após sofrer uma queda de bicicleta na manhã de domingo (23), no Parque Industrial Norte, em Apucarana.

Coelho recebe cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HC, com quadro de traumatismo craniano grave. Segundo informações de amigos do ciclista, o quadro dele permanece estável nesta terça-feira (25), sem alterações desde o internamento.



A família pede uma corrente de orações pela recuperação dele.



O acidente de Raphael aconteceu enquanto ele pedalava ao sair da marginal, na BR-369 e entrar no pontilhão, onde acabou passando em um buraco e caiu.