PM é homenageada e marca presença em festa de aniversário em Apucarana 

A polícia militar (PM) de Apucarana esteve em uma ocorrência diferente na noite desta segunda-feira (24). Os policiais foram convidados para participar de uma festa de aniversário de uma criança admiradora da Corporação.

O menino Cauan Felipe completou 7 anos de idade e escolheu como tema da sua festa a Polícia Militar. Por essa razão, uma equipe do 10º BPM de Apucarana esteve presente para que o aniversariante e convidados pudessem interagir com os policiais e também tirar fotos.







De acordo com o Major Vilson Laurentino da Silva, a polícia militar está sempre procurando se aproximar da comunidade e ações como esta reforçam os laços da corporação com a população.



“É um trabalho de aproximação social importante, frente às tantas dificuldades enfrentadas hoje pela PM. Ajudando a construir cidadãos conscientes e que respeitam as autoridades e leis. Trabalho preventivo e de interação com a comunidade”, disse o Major.