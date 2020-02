Jovem apucaranense morre no MS durante carnaval

A jovem apucaranense Ingrid Stefane de Deus Teixeira, de 22 anos, moradora do Jardim Apucarana, morreu durante o fim de semana, em Mato Grosso do Sul (MS), vítima de afogamento.

De acordo com informações da família, a moça teria ido com amigos até uma fazenda na cidade de Batayporã, divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul, para passar o carnaval. Durante um passeio com uma moto aquática no sábado (22), a moça teria caído na água e desaparecido no rio. Bombeiros procuraram por ela durante dois dias e nesta terça-feira (25), o corpo de Ingrid teria sido encontrado.



Ainda segundo informações de familiares, o corpo será trazido para Apucarana, onde será velado e sepultado em data e horário ainda não revelado.





Com informações blog do berimbau.