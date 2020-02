PM prende ladrões e recupera objetos de furto durante a madrugada em Apucarana

A polícia militar (PM) prendeu, na madrugada desta terça-feira (25), 3 adultos e apreendeu um menor de 17 anos, após furto em uma residência na região central de Apucarana.

Conforme o relatório da PM, além de objetos também havia sido furtado um veículo Fiat/Pálio. Foi repassado à toda a rede os dados e as equipes iniciaram patrulhamento. A polícia conseguiu localizar o veículo na Avenida Paraná e deu voz de abordagem. No carro estavam o motorista, de 22 anos, e o passageiro, um menor de 17 anos, que já no momento da busca pessoal assumiram serem autores do furto, indicando os locais para onde haviam levado os objetos furtados.

Os policiais foram até os endereços e os moradores das casas onde os produtos foram escondidos também foram detidos: uma mulher de 60 anos e um homem de 25 anos.



Todos foram encaminhados até a delegacia, juntamente com os produtos furtados que foram recuperados.