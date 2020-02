Após tentar fugir da PM, homem é preso com carro roubado em Apucarana

Um homem de 19 anos foi preso na madrugada desta terça-feira, no Jardim Ouro Verde, em Apucarana após ser flagrado em um veículo tomado de assalto.



De acordo com o relatório da polícia militar (PM), uma equipe em patrulhamento pelo Marcos Freire avistou o veículo que foi levado em assalto a uma residência no último dia 22. Ao perceberem a presença da polícia, as pessoas que estavam no carro tentaram fugir, sendo perseguidos pela PM. Em determinado momento, o condutor perdeu o controle do veículo e bateu contra uma árvore. Quatro pessoas que estavam no carro tentaram fugir a pé, mas um deles foi alcançado e preso. Ainda de acordo com o boletim policial, as caraterísticas do preso conferem com as repassadas como um dos prováveis autores do roubo.



Ele foi encaminhado para a delegacia.