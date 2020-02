LUIZ GUSTAVO DA SILVA, 11 anos. Velório na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. Sepultamento às 16:00 horas nesta segunda-feira (24) no Cemitério Cristo Rei.

ANTONIO SÉRGIO BEGO, 50 anos. Velório no Ginásio de Esportes do Distrito do Pirapó. Sepultamento às 17 horas nesta segunda-feira (24) no Cemitério Municipal do Pirapó – Distrito de Apucarana.