Dois jovens de 21 e 23 anos foram presos após serem flagrados trafegando em uma moto furtada, na tarde de domingo (23), na Avenida Governador Roberto da Silveira, na Barra Funda, em Apucarana.



A Polícia Militar (PM) avistou a dupla com uma Yamaha YBR 125 e decidiu abordá-la. Durante a checagem no sistema, a PM constatou que a moto havia sido furtada no sábado (22).





Os dois jovens foram encaminhados à delegacia por suspeita de receptação e a moto devolvida ao proprietário.