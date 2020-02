Semana começa com chuva, mas tempo deve ficar firme a partir de quinta

Esta segunda-feira (24) amanheceu nublada em várias regiões do Estado devido a massa de ar que começa a ficar mais instável, ou seja, há um maior aquecimento previsto e os índices de umidade ficam mais elevados. De acordo com o Sistema Meteorológico do Para á (Simepar), este padrão atmosférico favorece a formação de áreas de instabilidade preferencialmente a partir da tarde, mas com baixo risco de temporais. Em Apucarana a mínima é de 15 graus e máxima de 24 graus.

Já na terça-feira (25), uma frente fria começa a se formar sobre o Sul do Brasil. No Paraná é previsto um aquecimento significativo, e preferencialmente a partir da tarde áreas de instabilidade ganham força. Não se descarta ocorrência de temporais, de forma pontual. Entre o oeste, sudoeste e o sul paranaense condição para alguma chuva já pela manhã. Para Apucarana a previsão é de chuva até quarta feira (26). Na quinta (27), o tempo deve abrir com mínima de 17 graus e máxima de 25 graus