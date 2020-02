Criança morta após ser baleada será sepultada nesta segunda-feira 

Será sepultado nesta segunda-feira (24), o menino de 11 anos que morreu após ser baleado, em Apucarana. O tiro acidental aconteceu no Residencial Solo Sagrado, no domingo (23).



Luiz Gustavo da Silva, era aluno ao Colégio Canale e sua morte causou grande comoção em toda a cidade.



O corpo está sendo velado na capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento está marcado para as 16 horas no Cemitério Cristo Rei.

TIRO ACIDENTAL

A princípio a criança estava na casa de um jovem de 15 anos quando um disparo acidental atingiu o peito dela. A arma seria um revólver calibre 38. A Polícia Civil tenta localizar o adolescente que seria o autor do disparo.