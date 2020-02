Acidentes em bairros geram preocupação 

Quem mora em Apucarana, já percebeu que os acidentes nos bairros da cidade vêm acontecendo com mais frequência. São capotamentos, atropelamentos e batidas, quase todos os dias. Dois homens e uma criança morreram após colisões e atropelamentos neste começo de ano, várias pessoas ficaram feridas.

A Polícia Militar (PM) informou que aumentou o número de operações nos bairros e assim tentar conscientizar os motoristas. “Estamos fazendo operações diárias nos bairros e no centro, sempre repassando orientações aos motoristas, que respeitem as leis de trânsito, dirijam com cautela, dentro do limite de velocidade e com prudência, ” detalha o Tenente Thiago Mendes.

O superintendente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) Carlos Mendes, informou que quando acontece um acidente no centro da cidade ou no bairro, o agente de trânsito vai até o local e faz um levantamento.

“Todos os acidentes que ocorrem, o nosso pessoal faz um levantamento de sinalização, vê se a pavimentação está ok, se tem iluminação, se tem sinalização vertical, enfim, ele faz um mapeamento para que assim, se preciso for, melhorar o local,” explica.

Carlos Mendes repassou que os agentes estão realizando um mapeamento nos bairros. “ Conforme a demanda estamos melhorando esses locais, implanto placas, trocando as sinalizações mais antigas, na onde existem falhas estamos tentando melhorar, ” enfatiza.

O superintendente ainda disse que tem conhecimento de muitos pedidos de quebra-molas, mas adiantou que não é tão simples assim a instalação. “Não é tão fácil, mas estamos adquirindo alguns quebra-molas que já vem com material apropriado, nas medidas e aprovados pela lei de trânsito, com isso vamos implantar em áreas críticas da cidade. Mas a grande maioria dos acidentes é causada pela imprudência dos motoristas,” finaliza.