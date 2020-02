PM de Apucarana realiza 'Operação Carnaval' e aborda mais de 60 pessoas 

A Polícia Militar (PM) de Apucarana realizou na noite de sábado (22) e madrugada deste domingo (23), a 'Operação Carnaval'. 68 pessoas foram abordadas.

Conforme a PM, as equipes realizaram arrastão em todas as áreas da cidade com abordagem a pessoas, veículos e estabelecimentos, com objetivo de coibir abusos relacionados ao período de Carnaval, prevenir a ocorrência de crimes bem como localizar ilícitos e foragidos da justiça.

No total 68 pessoas foram abordadas, sete estabelecimentos e nove veículos vistoriados. Um homem foi preso no Jardim Diamantina, pois estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Uma mulher foi detida no Parque Bela Vista, por porte de substância entorpecente, ela estava com quatro pedras de crack.