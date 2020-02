Um comércio localizado na Rua Munhoz da Rocha, no centro de Apucarana foi alvo de assalto. O crime aconteceu no começo da tarde de sábado (22).

A funcionária contou para a Polícia Militar (PM) que um homem com um capacete preto e com um revólver invadiu o local e exigiu o dinheiro que estava no caixa. Ele fugiu com uma certa quantia em dinheiro.

Segundo a PM, havia um homem em uma moto azul, que esperava o autor do assalto. Até o momento, a dupla não foi encontrada.