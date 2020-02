Semana começa com tempo instável, prevê Simepar 

O domingo (23) novamente amanhece com temperaturas amenas em vários setores do Paraná, mas já aquece um pouco mais à tarde especialmente no interior. Condição para chuvas é baixa no Estado, mas no leste (entre Curitiba e litoral) ainda pode garoar por alguns momentos. No oeste, sudoeste e no sul paranaense tempo bastante seco, praticamente sem nuvens, informa o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer, Apucarana registrou 14ºC, a temperatura deve chegar na casa dos 26ºC durante a tarde, existe a possibilidade de pancadas de chuva.

Segunda-feira (24)

Na segunda-feira (24) a massa de ar presente no Estado começa a ficar mais instável, ou seja, há um maior aquecimento previsto e os índices de umidade ficam mais elevados. Nesta condição áreas de instabilidade atuam preferencialmente a partir da tarde, mas com baixo risco de temporais.