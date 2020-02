Homem é encaminhado até a delegacia de Apucarana após postagem no Facebook 

Nesta quinta (20), a Polícia Militar de Apucarana foi solicitada após uma pessoa de Apucarana fazer uma postagem suspeita no Facebook. No post, segundo relatório da PM, estava a seguinte frase: "hoje to afim de pegar uma retroescavadeira e entrar moendo aqui no BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Apucarana e ver se tem macho pra me peitar".

Para a equipe da PM, a frase foi entendida como um apoio ou uma idealização do fato ocorrido em Sobral, no Ceará, e por ameaçar a instituição da PM. O homem, de acordo com os policiais, foi convocado a se apresentar à autoridade policial, a fim de prestar esclarecimentos sobre o fato.

Ainda de acordo com o relatório da PM, o homem foi localizado em sua casa na tarde de sexta (21) e informado dos fatos, além de acompanhar a PM até a 17ª SDP, em seu próprio veículo, onde foi lavrado termo circunstanciado de infração penal.