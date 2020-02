A equipe da Polícia Militar de Apucarana foi acionada nesta sexta (21) após a informação de que um pai agrediu a filha de 3 anos dentro da Unidade de Pronto Atendimento de Apucarana (UPA).

Segundo o relatório, o homem agrediu a menina com chineladas e saiu do local com a família. A polícia realizou patrulhamentos com o intuito de localizar as pessoas, mas não houve êxito.