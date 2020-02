Trânsito de Apucarana ganha novas travessias elevadas

A Prefeitura de Apucarana, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Pesquisa e Planejamento (Idepplan), vai instalar cinco novas faixas elevadas para travessia de pedestres. A ordem de serviço foi assinada nesta sexta-feira (21/02), em ato no gabinete municipal, pelo prefeito Júnior da Femac. Os equipamentos, que garantem maior segurança aos transeuntes, serão construídos defronte ao painel turístico “Eu amo Apucarana” localizado no Parque Municipal Jaboti, Colégio Estadual Polivalente (PREMEM), Colégio Estadual Padre José de Anchieta, Escola Municipal Mateus Leme e Faculdade de Apucarana (FAP).





A empresa vencedora da licitação foi a Construtora Felicita Ltda, de Marilândia do Sul, e o investimento será de R$65 mil, com recursos próprios da Superintendência Municipal de Trânsito. “Organizar o trânsito foi uma das importantes decisões da gestão Beto Preto. As faixas elevadas são equipamentos de extrema eficiência, usados há anos na Europa e, mais próximo de nós, na capital Curitiba, onde vem ganhando espaço cada vez mais”, comentou o prefeito Júnior da Femac.

Segundo ele, a faixa elevada de travessia atende a cidades do perfil de Apucarana. “Vive um período de retomada do desenvolvimento econômico e social. Temos uma frota de quase 90 mil veículos e uma população que vive mais e com melhor qualidade de vida, por isso é fundamental que as ações junto ao trânsito acompanhem essa evolução”, disse o prefeito Júnior da Femac.



Dos 135 mil habitantes da cidade, assinalou, cerca de 20 mil estão na melhor idade. “Não podemos esquecer ainda das gestantes, das pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes, que se beneficiam muito com a presença das faixas elevadas”, afirmou o prefeito, relatando que outros cinco equipamentos estão contratados esperando a conclusão de estudos que vão indicar os locais a serem atendidos.



O diretor da Faculdade de Apucarana, professor Lisandro Modesto, relatou que a faixa elevada que será construída no acesso à instituição vai atender às necessidades não só dos acadêmicos e do professorado, mas da população que é atendida pela Clínica de Fisioterapia e Nutrição. “Diariamente nossa clínica recebe dezenas de pacientes que têm mobilidade reduzida ou são cadeirantes e, infelizmente, muitos motoristas não respeitam o limite de velocidade, mas com a faixa elevada o problema acaba e os pedestres poderão atravessar a rua com total segurança”, assinalou Modesto.



Atualmente, a cidade já conta com outras cinco travessias elevadas, sendo uma na Avenida Curitiba em frente ao Cine Teatro Fênix; outra na Rua Desembargador Clotário Portugal, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Rua Munhoz da Rocha, em frente à Igreja Congregação Cristã no Brasil e mais uma na Rua Dr. Nagib Daher, entre as Ruas Osvaldo Cruz e Osório Ribas de Paula. Existe uma também junto ao CentroNorte Shopping Center, que foi instalada pelo próprio centro comercial mediante autorização municipal. “Além de garantir a travessia segura aos pedestres, as travessias elevadas têm como função fazer com que os motoristas diminuam a velocidade de seus veículos, já que o obstáculo colocado à sua frente funciona como se fosse um redutor de velocidade”, explica Carlos Mendes, superintendente de Segurança, Trânsito e Transporte do Idepplan.



Durante a solenidade o prefeito Júnior da Femac também anunciou a implantação de mais dois semáforos. “Um será instalado no cruzamento da Avenida Minas Gerais com a Rua Esmeralda e outro na esquina das ruas Osvaldo Cruz com Ítalo Ado Fontanini”, informou.

O ato de ordem de serviço contou com a presença de secretários municipais, de representantes das comunidades beneficiadas pelos equipamentos e do presidente da Câmara de Vereadores, Luciano Molina, que esteve acompanhado dos vereadores Marcos da Vila Reis e José Airton Deco de Araújo.