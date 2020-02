Prefeitura realiza terceira audiência do Plano Diretor

A revisão do Plano Diretor de Apucarana entrou na reta final com a realização ontem (20) da terceira e penúltima etapa do processo. Uma audiência pública reuniu empresários, representantes da sociedade civil organizada, equipe do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) e da Secretaria de Obras, entre outros interessados.

Os trabalhos foram conduzidos pela Consultoria DRZ – Gestão de Cidades, empresa vencedora da licitação para revisão do Plano Diretor. No evento, realizado no anfiteatro do escritório regional do CREA, foram apresentadas diretrizes e propostas para uma cidade sustentável.

O documento de revisão do Plano Diretor reúne mais 300 propostas, que foram elaboradas a partir de oficinas comunitárias com a participação da população, técnicas e de capacitação. Algumas das propostas contemplam a simplificação do zoneamento e clareza nas definições de áreas adensáveis, a conclusão e implementação do Plano de Arborização, a rediscussão do contrato de concessão de serviços água e esgoto com a Sanepar, e a oferta de mais serviços digitalizados e mais eficientes aos contribuintes pela prefeitura, entre outros.

Também são apontadas as necessidades de alargamentos das vias de acesso, de vias importantes interligando regiões e a expansão do setor de comércio e serviços para a região da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), que hoje concentra um grande número de universitários.

Antes do prazo para conclusão da revisão do Plano Diretor, no dia 30 de abril deste ano, estão previstas mais três audiências públicas e uma conferência.

O prefeito Junior da Femac conclama todos a participarem efetivamente do processo, visando definir qual a Apucarana que querem para os próximos 10 anos. “Temos mais três audiências e uma conferência pela frente e a prefeitura atua para garantir plena participação popular, nas alterações que serão feitas nesta revisão, que terá validade de 10 anos”, afirma Junior.

O Plano Diretor consiste num conjunto de leis que contemplam o desenvolvimento, zoneamento e perímetro urbano, uso e ocupação do Solo, edificações e sistema viário, além do código de posturas. A formatação do documento está sendo executada em conjunto pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) e a Consultoria DRZ-Gestão de Cidades, empresa vencedora da licitação.

Atualmente encontra-se em vigor uma versão parcialmente atualizada do plano diretor de 2008, que passou por alguns ajustes no ano de 2015.