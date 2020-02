Em noite de homenagem, Monsenhor Roberto Carrara conta seus planos para o futuro 

A Câmara de Vereadores de Apucarana realizou na noite de quinta (20) uma sessão especial para a entrega de Moção de Aplauso ao Monsenhor Roberto Carrara, ex-pároco da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana. “Eu não sou digno de receber essa Moção de Aplausos, mas estou muito emocionado em ser homenageado. Estou feliz em ver tantos amigos e tantas pessoas nesta noite. Me sinto apucaranense”, comemora.

Desde que deixou o cargo na Catedral, de Apucarana, no começo de janeiro, ele se ausentou da cidade e foi descansar com a família em Jundiaí, interior de São Paulo. “Estou em Apucarana nesta semana matando as saudades de amigos, mas depois ainda retorno a Jundiaí, onde estão meus seis irmãos e suas famílias. Como eu sai de casa aos 11 anos, estou aproveitando esse período com eles”, conta.

Monsenhor disse que vai descansar por um período indeterminado e depois pretende retornar para Apucarana. “O bispo de Jundiaí ofereceu um trabalho para mim, mas pretendo retornar para Apucarana. Eu sinto muito a falta dos apucaranenses e amigos, que conquistei durante esses 51 anos. Eu considero Apucarana a minha cidade. Eu vou voltar, não sei quando, mas vou voltar”, explica.