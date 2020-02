Mãe comemora cinco anos da cura de doença grave de filho: "a oração tem poder"

Uma mãe que acredita no poder da oração, comemora a vida do filho, que quase morreu após ter uma doença muito grave, meningoencefalite. Kassielen Bovo passou por momentos difíceis e acredita em milagre.

O filho dela João Matheus, atualmente tem 10 anos, é saudável, joga bola, toca violão, é uma criança feliz. Mas quando o menino tinha apenas cinco anos, começou a sofrer convulsões, perdeu os movimentos do corpo e entrou em coma, pois um vírus atingiu o sistema nervoso central dele.

"Ele estava muito mal, os médicos desacreditados em uma recuperação, quando ele ficou em coma, eu entreguei João para Deus, e pedi que se fosse pra ele ficar sofrendo, que recolhesse ele, não queria ver ele sofrendo, foi a a oração mais dolorosa da minha vida," conta Kassielen.

A mãe continuou em oração e acredita que o Espírito Santo enviou uma música em ser coração. João Matheus estava em coma quando ela cantou para o filho. " Então, ele abriu os olhos e começou a reagir. João Mateus saiu do coma e milagrosamente foi curado ficando sem nenhuma sequela," emocionada relembra.

Nesta sexta-feira (21) faz exatamente cinco anos que João foi curado. "Quando a gente confia a nossa vida a Deus é ele quem conduz todas as coisas, o João Matheus é um presente, Deus me permitiu que ele vivesse por mais tempo, e com toda essa situação aprendemos a confiar mais, acreditar ainda mais no poder da oração que vem das bocas dos pais. O pai e a mãe tem uma autoridade muito grande, tudo que proferimos na vida de nossos filhos, pode acontecer. Tudo que sai da nossa boca tem uma força muito grande. A oração de uma mãe pelos filhos, é a oração mais poderosa que pode existir," enfatiza a mãe.

Kassielen ainda viveu outro momento difícil, precisou passar por uma cirurgia cardíaca em 2017, pois durante a gestação do seu segundo filho, descobriu uma insuficiência valvar aórtica. "Foi uma gestação de alto risco e durante o meu repouso, acompanhava a construção do Santuário do Pai das Misericórdias, assim como as Missas e orações. Foi um tempo de muita tribulação, mas pela misericórdia do nosso Pai, alcançamos a vitória e acabei de compor a música que cantei para o filho," explica.

Ela conta que para agradecer as duas vitórias conseguiu gravar a música e fazer um clipe com algumas imagens no Santuário do Pai das Misericórdias, e cantou na Canção Nova.

" Deus me ouviu. Cuidou de cada detalhe para honra e glória do Seu Santo nome. Eu gravei a música, por agradecimento, eu sou muito grata pela minha vida, principalmente pela vida do meu filho. Para as mães que estão sofrendo, eu digo, acredite no poder da oração," finaliza Kassielen.

A família morava em Califórnia, mas agora vive em Arapongas.

Veja o clipe onde ela conta a música que fez para o filho: