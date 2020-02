Patrulhamento da PM será reforçado em Apucarana e região durante o carnaval

O 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Apucarana estará reforçando o efetivo no município e também em todo Vale do Ivaí, trabalhando todos os dias do carnaval, durante 24 horas por dia, no intuito de coibir a criminalidade durante as festas carnavalescas. A informação foi repassada durante entrevista coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (21) na sede do batalhão.

Os patrulhamentos reforçados serão aplicados principalmente nas cidades que irão realizar o carnaval de rua na região, como São Pedro do Ivaí, Marumbi, Bom Sucesso e Kaloré. Em Apucarana, haverá reforço próximos aos clubes que realizarão eventos.



De acordo com o Major Vilson Laurentino da Silva, além do patrulhamento nos locais de festa, o foco do policiamento ostensivo estará no combate aos furtos em residências e comércios e também as ocorrências de perturbação do sossego. “Essa é uma época propícia para ação dos marginais porque muitas pessoas acabam viajando e se ausentando de seus lares. A polícia militar estará atenta e combatendo com efetivo reforçado os crimes contra o patrimônio, e também as situações de perturbação do sossego que são frequentes durante esta época”, detalhou o Major.

Na quinta-feira (20), a PM de Apucarana repassou algumas dicas de segurança patrimonial para quem pretende viajar no feriado prolongado. Veja as orientações clicando aqui.