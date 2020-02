Apucarana Sports confirma participação no Paranaense SUB-19

Na tarde de quinta-feira, 20, a Federação Paranaense de Futebol recebeu representantes dos clubes paranaenses que disputarão o Campeonato Paranaense Sub-19.O arbitral que definiu as regras da competição. Participaram do encontro os vice-presidentes da FPF, Amilton Stival e Idu Marcelo Blaszczak, o assessor da presidência Robson Seerig, o gerente de competições Marcius Koehler e o supervisor do Departamento de Registros e Transferências, Éverton Amaro.

O Paranaense Sub-19 será disputado por 21 equipes. São elas: Apucarana Sports, AA Batel, AA Iguaçu, A. Portuguesa Londrinense, Arapongas EC *, Cascavel CR, Club Athletico Paranaense, Clube Andraus Brasil, Clube Atlético Cambé, Coritiba Foot Ball Club, FC Cascavel, Grecal *, Independente FSJ, Londrina EC, Maringá FC, Nacional AC, Operário FEC, Paraná Clube, Prudentópolis FC, REC EC e Rio Branco SC.

No arbitral ficou definido que a primeira fase será regionalizada com três grupos:

Grupo A (8 clubes) – NORTE: Apucarana Sports, A. Portuguesa Londrinense, CA Cambé, Londrina EC, Nacional AC, REC EC, Maringá FC e Arapongas EC

Grupo B (6 clubes) – OESTE E SUDESTE: AA Batel, AA Iguaçu, Cascavel CR, FC Cascavel, Operário FEC, Prudentópolis FC.

Grupo C (7 clubes) – LITORAL E CAPITAL: Club Athletico Paranaense, Clube Andraus Brasil, Coritiba FC, Grecal *, Independente FSJ, Paraná Clube e Rio Branco SC.

1ª Fase (14 datas): equipes jogam em turno e returno entre si, dentro de cada grupo. Classificam à próxima fase 15 equipes (6 melhores do Grupo A; 4 melhores do Grupo B; 5 melhores do Grupo C).

2ª Fase (8 datas): as equipes se enfrentam em turno e returno.

Grupo D: 1º A, 2º B, 3º C, 4º A e 5º A

Grupo E: 1º B, 2º C, 3º A, 4º B e 6º A

Grupo F: 1º C, 2º A, 3º B, 4º C e 5º C

Classificam os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados.

3ª Fase (6 datas): as equipes se enfrentam em turno e returno.

Grupo G: 1º D,1º F, 2º E, 2º melhor terceiro colocado;

Grupo H: 1º E, 2º D, 2º F, 1º melhor terceiro colocado;

4ª Fase (2 datas) – Semifinal:

Grupo I: (1º G x 2º H) jogando ida e volta.

Grupo J: (1º H x 2º G) jogando ida e volta.

5ª Fase (2 datas) – Final:

Grupo K: (1º I x 1º J) jogando ida e volta.

Na 5ª Fase, as partidas deverão ser disputadas em estádios. A competição tem início previsto para 28 de março e deve conhecer seu campeão em 07 de novembro.

A equipe do Tricolor em 2019 ficou na quinta colocação, para o ano de 2020 a diretoria a comissão acredita que poderá chegar ainda mais longa na competição.