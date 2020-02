Federação Paranaense de Futebol divulga tabela de jogos; Apucarana Sports estreia em abril

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou na quinta-feira (20) a tabela de jogos do Campeonato Estadual da Divisão de Acesso de 2020.

O Apucarana Sports vai participar de nove partidas durante o Campeonato. Cinco serão no Estádio Municipal Olímpio Barreto.

O Apucarana estreia no dia 5 de abril contra o Andraus Brasil, campeão da Terceirona no ano passado. O jogo acontece no Estádio Municipal Olímpio Barreto.

Já no dia 12, vai jogar contra o Independente São Joseense, no Sul do Estado.

No dia 15, joga contra o Batel, de Guarapuava. A partida também acontece no Olímpio Barreto.

Nos dias 19 e 26 jogará contra Nacional em Rolândia, e Azuriz, em Pato Branco. As partidas serão em Apucarana.

Dia 29 a partida é contra o Maringá Futebol Clube e no dia 3 de maio o oponente será o Araucária.

No dia 10, em Rolândia, Apucarana joga contra o Rolândia Esporte Clube e no dia 17 vai receber o Prudentópolis no Estádio Olímpio Barreto.

O Apucarana Sports ainda não contratou o técnico para a Segundona de 2020. Os atletas que foram liberados para o Carnaval, devem retornar na próxima quarta-feira (26). Na semana que vem, o presidente Douglas Rodrigues de Lima, poderá anunciar os primeiros reforços para a Divisão de Acesso.

Na fase inicial da competição, os times se enfrentam entre si em turno único, classificando-se os oito melhores para a segunda fase. Os dois últimos colocados da primeira fase são rebaixados para a Terceira Divisão em 2021.