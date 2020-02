Equipe Rotam será homenageada na Câmara de Apucarana

Policias da equipe Rotam de Apucarana serão homenageados na Câmara de Vereadores. Eles receberão uma Moção de Aplausos, no próximo dia 26, às 16h, durante a sessão ordinária.

Os policias, sargento Almir e os soldados Gualberto e Leandro, em novembro do ano passado, ajudaram a salvar uma mulher, que sofreu diversas convulsões.

"Trabalhamos combatendo o crime diariamente, mas quando envolve um salvamento ou um socorro imediato, coisa que não é nossa rotina, foge um pouco do nosso trabalho do dia dia de abordagens e prisões. O importante foi ter dado certo por ter preservado uma vida. Vida é um bem a ser preservado. Fomos instrumentos de Deus naquele momento complicado. E agradecemos o reconhecimento," detalha o sargento Almir Freitas.



Relembre o caso:

Aline Cristina Teodorico, passou muito mal no dia seis de novembro, ela sofreu diversas convulsões e foi socorrida pelos policias, que faziam patrulhamento pela Vila Shangri-La. Ela garante que graças aos primeiros socorros, chegou viva ao Hospital.



"Eu estava com meu bebê no colo quando comecei a passar mal, meu marido parou o carro, pegou nosso bebê, e por sorte, a viatura da PM apareceu e ele pediu por ajuda. Minha pressão estava muito alta, tive convulsões, fiquei desacordada, mas me lembro do PM falando comigo. Ele falava para eu ficar calma, que iria ficar tudo bem. Me lembro que parecia que ele tinha um terço no braço. Todos os policias foram prestativos e ficaram nos ajudando até a chegada do Siate," detalha a mulher.

Aline contou que sofre com problemas no coração e que faz uso de medicamentos. Depois do susto e de alguns dias internada, agora comemora a ajuda recebida.

"Eu queria agradecer pessoalmente, ainda não deu. Mas agradeço todos os policias, Sargento Almir, Soldado Gualberto e Soldado Leandro, pois eles foram incríveis. É muito fácil falar mal da polícia, por isso estou contando essa história, por que merece ser divulgada. Eu fiquei muito agradecida. Agradeço de coração," finaliza Aline.

De acordo com o sargento Almir Freitas, a equipe se sente feliz por ter ajudado salvar Aline. " Não é algo rotineiro, temos o ensino básico dos primeiros socorros, mas a nossa vontade de salvar uma vida falou e fala sempre mais alto. Fomos abordados pelo homem em desespero, já fomos para o carro. Fiz o contato com a mulher, tentava acalmar ela. Ela sofreu uma parada cardíaca, cheguei a pensar que tinha perdido ela em meu braços. A gente se depara com várias situações na rua, essa foi mais uma de arrepiar," finaliza o sargento.