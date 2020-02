Estudantes são flagrados com maconha em Apucarana

Três garotas e um jovem que estavam com uniforme escolar foram flagrados com maconha. Eles estavam em uma praça na Rua Osório Ribas de Paula, no centro de Apucarana, na quinta-feira (20).

A Patrulha Escolar da Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pelo centro, quando flagrou os adolescentes na Praça da Paz, fumando.

A equipe abordou o grupo, com uma garota, na bolsa dela, foi encontrado uma embalagem de goma de mascar, porém dentro havia aproximadamente três gramas de maconha.

Todos foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.