Final de semana deve ser de calor e tempo instável, prevê Simepar

Na sexta-feira (20) as taxas de instabilidade diminuem nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, e não há previsão de chuva. Na metade norte e nos Campos Gerais o tempo segue quente e abafado favorecendo ao desenvolvimento de aglomerados de nuvens convectivas (preferencialmente a partir da tarde). No setor leste (Curitiba e litoral) os ventos predominam de sudeste, do mar para o continente, mantendo a cobertura de nuvens baixas nesta área do Estado.

Ao amanhecer Apucarana registrou 20ºC, a temperatura deve chegar na casa dos 28ºC, durante a tarde. Existe a previsão de pancadas de chuva.

Sábado (22)

No sábado (22) o vento continua transportando umidade do Oceano, o que resulta em uma maior presença de nuvens nos Campos Gerais, RMC e litoral do Paraná. Temperaturas ficam amenas, com chuviscos/chuvas fracas ocasionais. No interior também não aquece tanto, e há chuvas isoladas previstas especialmente para o setor norte.

Existe a possibilidade de 8 milímetros de chuva.