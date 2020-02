Estão abertas as inscrições para a Caminhada Internacional da Lua

A Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), o Governo do Paraná, através da Emater, e o Governo Federal, através da REDE TRAF – Rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar, estão com inscrições abertas para a Caminhada Internacional da Lua. Um circuito credenciado pela Anda Brasil, Caminhadas da Natureza Paraná e Federação Internacional dos Esportes Populares, que acontece neste dia 14 de março com percurso de 9 quilômetros em meio à estradas e propriedades rurais.

As inscrições são gratuitas, havendo apenas a cobrança do jantar, que é opcional. “A concentração vai acontecer às 18h30 defronte ao Cine Teatro Fênix. Sairemos de ônibus às 19 horas da Praça Valmor Santos Giavarina (Praça da Onça) e iniciaremos a caminhada na Fazendo Ubatuba com término no Salão Paroquial da Comunidade Rural do Barreiro, onde será servido o jantar por adesão”, esclarece professora Maria Agar Borba, secretária Promatur. O valor por pessoa é de R$25 (crianças até 10 anos de idade não pagam), que deve ser pago mediante depósito bancário. “O cardápio a ser servido será arroz e feijão, carnes de porco e frango, saladas de tomate, alface e repolho, e mandioca. As bebidas serão cobradas a parte no local”, relata a secretária.

As inscrições devem ser feitas pelo site http://www.ecobooking.com.br ou diretamente no Cine Teatro Fênix até o dia 13 de março. “Todos os participantes devem levar lanterna para melhor apreciação do evento e também um agasalho, caso esteja frio”, comenta professora Maria Agar, secretária Municipal da Promatur.

Com duração de cerca de 90 minutos, a organização da caminhada classifica o percurso como de “esforço significativo e moderadamente severo”. “Todas as orientações para inscrição e depósito do valor do jantar, para aqueles que aderirem, estão no link de inscrição no site”, finaliza a secretária.

Dúvidas ou outras informações podem ser esclarecidas pelo telefone 3423-2944 ou pelo e-mail caminhadas.apucarana@gmail.com. Apoiam a caminhada noturna a Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Autarquia Municipal de Educação (AME), Secretaria Municipal da Agricultura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 30º BIMec, Guarda Municipal de Apucarana (GMA) e Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab).