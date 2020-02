Prefeitura licita três obras de pavimentação asfáltica

O prefeito Junior da Femac autorizou hoje (20) a abertura de licitações de três obras de pavimentação asfáltica. Os investimentos somam R$ 2,1 milhões. O recurso é do Governo Federal que destina aos municípios parte dos valores arrecadados de leilão do pré-sal.

Uma das licitações vai beneficiar moradores do Recanto Bom Retiro, uma área de chácaras localizada nas proximidades da Sociedade Rural. A Rua José Bossato, que é a principal via deste bairro, vai receber serviços de drenagem, meio-fio e 5.130 metros quadrados de asfalto. O valor desta obra é de R$ 700 mil.

Outra licitação que o prefeito autorizou hoje levará asfalto a quatro ruas do Jardim Mercadante, que fica na região do Jardim Ponta Grossa. A obra de pavimentação, drenagem e meio-fio será executada nas ruas Belo Horizonte, Chavantes, Olavo Bilac e Castro Alves, totalizando 1.400 metros quadrados de asfalto. O investimento é de R$ 314 mil.

A terceira licitação vai atender o Parque Industrial Danilo Berté. A obra que também contempla drenagem, meio-fio vai utilizar 8.900 metros quadrados de asfalto. Serão pavimentadas todas as vias do parque, que são as ruas Prata, Ouro, Antonio de Figueiredo Moraes e Sérgio Franco Bueno. O valor desta obra é de R$ 1 milhão e 89 mil.

José Ricardo Parra de Oliveira, que está na fase de implantação de uma empresa de painéis no Parque Industrial Danilo Berté, diz que a notícia da pavimentação das ruas representa um incentivo a mais para o sucesso do seu empreendimento. “É uma alegria muito grande contar com a rua asfaltada em frente a nossa futura empresa”, declara José de Oliveira.

Moradora do Recanto Bom Retiro há 19 anos, Lurdes Maria Rodrigues comemora a chegada o asfalto na Rua José Bossato e relata as dificuldades dos moradores em conviver com o barro e pó

no seu dia a dia. “Sei o que é sofrer morando em rua sem asfalto. É difícil para todos, mas o sofrimento das crianças andando no barro em dias de chuva para não perder aula é muito triste. Sem contar os idosos que têm a sua locomoção limitada devido às condições das ruas. Agradeço a prefeitura por agora solucionar essa situação em nosso bairro”, afirma Lurdes Rodrigues.

O prefeito Junior da Femac definiu a abertura das três licitações como mais um passo na proposta da gestão Beto Preto/Junior da Femac de asfaltar toda cidade. “Em 2013 pegamos Apucarana com 97 quilômetros de ruas sem asfalto dentro da cidade. Hoje faltam apenas 6 quilômetros e nós vamos terminar tudo”, garante o prefeito.

“Estamos vivendo hoje mais um ato histórico, de uma nova Apucarana que estamos criando com o trabalho de todos os dias. Com união e planejamento estamos conseguindo avançar e construindo uma cidade onde todos tenham orgulho de viver”, destaca Junior da Femac.

A solenidade de abertura de licitação contou com a presença dos vereadores José Airton “Deco” de Araújo, Marcos da Vila Reis, Francylei Poim e Gentil Pereira, de secretários municipais, de empresários e moradores dos bairros beneficiados pelas três obras de pavimentação.